Reihe „Live am Biotop“ : Konzert mit Ausblick

Am Freitag tritt „Beatfever“ in Beeden auf.

Am 19. Juni ist die im Vorjahr ins Leben gerufene Open-Air-Reihe „Live am Biotop“ in Homburg-Beeden in eine neue Runde gestartet. Der Sportverein „SV Beeden“ präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Wirt des Sportheims ein abwechslungsreiches Programm. Der Veranstaltungsort wartet mit seiner Lage am Eingangstor zum Biotop und zur angrenzenden Biosphäre auf. Am Freitag, 19 Uhr, spielt die Band „Beatfever“. In der Kombination aus Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Bass will die Gruppe mit der langjährigen Erfahrung der Musiker punkten. Zu hören sind Hits der Sparten Rock und Pop sowie Klassiker der 80er bis hin zu aktuellen Chartstürmern. Weiter geht es am 17. Juli, 19 Uhr, mit einem Auftritt des Duos „Lucky Random“.