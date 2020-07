Konzertreihe : Auf dem Püttlinger Sommerfahrplan steht dynamischer Folkrock

Die Folkrock-Formation „Jack In The Green“ um den Sänger Thomas Weigel stammt aus dem Saarland. Foto: Veranstalter

Am Freitag tritt die Gruppe „Jack In The Green“ bei der Konzerte-Reihe im Biergarten des Püttlinger Bahnhofs auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Die Open-Air-Konzert-Reihe „Sommerfahrplan“ am Bahnhof Püttlingen geht in die nächste Runde. Das „Kulturforum Köllertal“ präsentiert seinen 28. Musiksommer mit Bands und unterschiedlichen musikalischen Stilen. Die Konzerte werden jeweils freitags um 19.30 Uhr im großen Biergarten des restaurierten Bahnhofs Püttlingen gespielt.

Gefühlvoll, aber auch rockig ist das Repertoire der im Jahr 2001 gegründeten saarländischen Folkrock-Formation „Jack In The Green“. Keltische Rhythmen aus Irland, Schottland und der Bretagne, auch eigene Songs werden mit Dudelsack, Flöten und Geige dynamisch umgesetzt. Die sechsköpfige Band um Sänger Thomas Weigel interpretiert aber auch Kultsongs wie zum Beispiel „Whiskey In The Jar“ oder „Am Fenster“.

„Oberste Priorität für den Neustart der Kultur hat der Gesundheitsschutz des Publikums und aller Involvierten“, so der Veranstalter. Daher gebe es Zugangskontrollen, eine Begrenzung der Besucherzahl und die Wahrung der Abstands und Hygiene-Regeln. Um die Corona-Auflagen erfüllen zu können, werde zum ersten Mal bei den Konzerten Eintritt verlangt.

Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Die Besucher werden gebeten, die Kontaktdaten der Personen, mit denen sie an einem Tisch sitzen möchten, anzugeben.