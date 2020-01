Hochzeitsmesse : Vom Outfit bis zu den Flitterwochen

Saarbrücken Die Hochzeitsmesse „Trau“ hat am Wochenende in der Congresshalle Saarbrücken geöffnet.

Auch in diesem Jahr lädt „Trau – die Hochzeitsmesse“ am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wieder zum Bummeln in der Saarbrücker Congresshalle ein. Mit 180 Ausstellern aus 40 unterschiedlichen Branchen gilt die Veranstaltung als die größte Hochzeitsmesse in der Region. Ein Fokus liegt wie immer auf dem Brautkleid. Dieses gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Farbtönen, unter anderem in schneeweiß, ivory, diamant, champagner oder auch hellgold. Alternativ zum Brautkleid gibt es aber auch neue Zweiteiler oder einen Hochzeitsanzug. Die Besucher können sich vor Ort rund um den „schönsten Tag des Lebens“ informieren. Daneben erwartet die Gäste ein Rahmenprogramm mit unterschiedlichen Künstlern. Neben dem Hochzeitsoutfit – auch für die Herren – gibt es Informationen über Dekoration, Location, Flitterwochen und die passende Musik.