Sitzkissen-Konzert : Nach einem beliebten Kinderbuch

Saarbrücken Das Stück „Das kleine Ich-bin-Ich“ wird in Saarbrücken aufgeführt.

Das Sitzkissen-Konzert „Das kleine Ich-bin-Ich“, ein Spiel mit Musik nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Mira Lobe und Susi Weigel, erwartet Besucher am Sonntag, 11 Uhr, im Mittelfoyer des Saarländischen Staasstheaters in Saarbrücken. Das Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren.