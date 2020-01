Sascha Grammel : Ein charismatischer Puppen-Flüsterer

Sascha Grammel präsentiert in seinem Programm neue und alt bekante Figuren. Foto: S-Promotion

Saarbrücken Sascha Grammel lässt in der Saarbrücker Saarlandhalle wieder die Puppen tanzen.

Sein neues Live-Programm „Fast fertig!“ präsentiert der erfolgreiche Bauchredner und Comedian Sascha Grammel am Dienstag, 7. Januar, 20 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Die Besucher erwartet ein Puppenzoo: „Lustig, manchmal albern und oft ans Herz gehend“, verspricht der Veranstalter.

Sascha Grammel hat sich vorgenommen, in der aktuellen Show mindestens einen oder zwei neue Puppen-Charaktere „aus dem Bauch“ zu zaubern. Angeblich sind dieses Mal seine bisher größte und kleinste Figur mit von der Partie: Die eine hat zwei Ohren und die andere ist der Schrecken der Meere, so der Veranstalter. Bereits in seinen vergangenen Live-Shows unterhielt Sascha Grammel sein Publikum mit seinen witzigen Figuren, wie zum Beispiel einer uralten, etwas verpeilten Schildkröte, die ihn anhimmelt wie ein Kind, oder auch pubertierenden Terror-Puppen.