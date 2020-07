„Völklinger Hüttenjazz“ : Modern Jazz im Industrie-Denkmal

Am Freitag geht der „Völklinger Hüttenjazz“ in die nächste Runde.

Unter dem Motto „Let’s Get It On“ startet das sommerliche Jazz-Festival in der Völklinger Hütte auch an diesem Freitag, 18 Uhr, wieder musikalisch durch: Mit „Tele-Port“ gastiert eine neue Band aus Luxemburg im Weltkulturerbe.