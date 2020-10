Fotoschau : Atemberaubende Landschaften

AV-Fotoschau „Irlands Wilder Westen“ mit Livemusik am Sonntag, 11 Uhr, im Thalia Kino Bous.

Die spannende Reise führt über den Wild Atlantic Way, das ist mit über 2600 Kilometer Länge eine der längsten ausgewiesenen Küstenstraßen der Welt. Stationen an der Westküste der grünen Insel sind unter anderem die Halbinseln Iveragh (Ring of Kerry) und Dingle, die Cliffs of Moher, Europas Kulturhauptstadt Galway, Connemara und Mayo sowie hoch im Norden der Leuchtturm Fanad Head und Malin Head. Die Küstenstraße führt durch atemberaubende Landschaften mit gewaltigen Klippen, wunderschönen Buchten und Sandstränden.