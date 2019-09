Rock’n’Roll, Brit-Pop und Disco-Pop : Die 70er Jahre sollen für eine Nacht wieder aufleben

In der Saarlandhalle Saarbrücken steigt am 2. Oktober, ab 19 Uhr, „Die 70er Kultnacht live“.

Der Rock ’n’ Roll, Brit-Pop und die Anfängen des Disco-Pops prägten in den 70er Jahren die Musikszene. Am Mittwoch, 2. Oktober, ab 19 Uhr, soll diese Dekade für eine Nacht in der Saarlandhalle Saarbrücken wieder aufleben. Die Party „Die 70er Kultnacht live“ versammelt einige Stars dieser Epoche.