Konzerte in Saarbrücken : Metal-Dampfwalzen treffen auf Rapper

Saarbrücken In den Saarbrücker Hallen geht in dieser Woche der Punk ab: Mehrere Metal-Bands spielen dort.

„Saarevent“ wartet auch in dieser Woche mit mehreren Veranstaltungen auf: Am Freitag, 18.45 Uhr, tritt die Band „As I Lay Dying“ im Saarbrücker E-Werk auf. Musikalische Unterstützung erhalten sie von ihren Gästen „Chelsea Grin“ sowie „Fit For A King“, die Metal Core mit Melodic Death Metal kombinieren.

Am Montag, 20 Uhr, spielen „Von Wegen Lisbeth“ in der Saarbrücker Garage. Anlass ist ihre „Britz-California-Tour“. Am Mittwoch, 20 Uhr, gastiert dann der Rapper „Danju“ im Rahmen seiner „Tag 1 Tour“ im Kleinen Klub in Saarbrücken.