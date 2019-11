Große Fans von Guitar-Bands : Mit treibenden Gitarrengrooves

Jazz-Gitarrist Uli Brodersen lebt und arbeitet in Fürweiler. Er veröffentlichte zwei Alben und gibt Workshops. Foto: Brodersen/S. Tabone/salvatore tabone

St. Wendel Die „Arnulf Ochs-Uli Brodersen Guitar Band“ spielt in St Wendel.

Die beiden saarländischen Gitarristen Arnulf Ochs und Uli Brodersen sind bereits seit einiger Zeit als Duo aktiv. Am Freitag, 20 Uhr, gastieren sie gemeinsam mit ihrer Band im Kurhaus Harschberg.

Zu hören sind an diesem Abend ausgiebige Improvisationen und treibende Gitarren-Grooves. Ochs und Brodersen sind große Fans der „Guitar-Bands“. Als Rhythmus-Gruppe und Band-Partner bilden der Saarbrücker Bassist Jochen Lasi Lauer und der Schlagzeuger Micha Jesske das groovende Fundament des Quartetts. Arnulf Ochs studierte an der königlichen Musikhochschule in Den Haag. Unter anderem stand er bei Festivals wie zum Bespiel dem „North Sea Jazzfestival“ auf der Bühne.