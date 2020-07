Sommerferien-Programm : Schlaue Füchse, Biber und Rote Pandas

Im Saarbrücker Zoo können Gäste auch diesen Roten Panda beobachten. Foto: Thomas Reinhardt

In den Sommerferien gibt es in der Region trotz der Corona-Krise einige Programme für Kinder.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat für die Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Am Dienstag, 14 bis 18 Uhr, können sich Kinder ab sechs Jahren auf Spurensuche im „Urwald vor den Toren der Stadt“ begeben. Treffpunkt ist der Parkplatz am Naturfreundehaus in Saarbrücken. Entlang der Strecke gilt es, verschiedene Aufgaben in kleinen Teams zu lösen.

Am Freitag, 20.30 Uhr, erkunden Kinder anlässlich einer Nachtwanderung mit dem Fledermaus-Experten Markus Utesch die Welt dieser Tiere. Mit einem Detektor machen die Teilnehmer die Stimmen der Fledermäuse hörbar. Zur Wanderung sollten die Kinder festes Schuhwerk, warme Kleidung und eine Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt ist der Fledermauspfad am Burbacher Waldweiher in der Nähe des Parpkplatzes Firscherhütte.

Der Biberpate Martin Bimbach nimmt Kinder zudem am Freitag, 19.15 bis 23.15 Uhr, und am 31. Juli, 18.45 bis 22.45 Uhr, mit auf eine spannende Entdeckungstour in die Lebenswelt der nachtaktiven Biber am Netzbachweiher.

Im Atelier des Deutsch-Französischen Gartens in Saarbrücken lernen die Kinder gemeinsam mit Künstlern die Welt der Kunst kennen. Die Workshops unter freiem Himmel werden in den letzten vier Wochen der Sommerferien, jeweils von 10 bis 15 Uhr, angeboten.

Der Saarbrücker Zoo lädt zu Führungen für Familien, Paare oder häusliche Gemeinschaften ein. Interessierte können das Thema des Rundgangs und den Termin frei wählen. Bei der Führung geben die Zoo-Mitarbeiter Informationen über die Eigenarten und Charakter-Eigenschaften der Tiere und ermöglichen Besuchern einen Blick hinter die Kulissen.