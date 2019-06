45. Saarbrücker Altstadtfest : Woodstock-Atmosphäre auf dem Markt

Da sollten die Metal-Fans auf ihre Kosten kommen: „Primal Fear“ heizen am Freitag, ab 22.30 Uhr, vor dem Staatstheater ein. Foto: Diverse

Saarbrücken Das 45. Saarbrücker Altstadtfest bietet an drei Tagen auf fünf Bühnen jede Menge Musik.

Die Joe Cocker Tribute Band Joe spielt die Hits der britischen Rock-Röhre, die Formation „Batuka“ präsentiert die Erfolge von Santana und die Gruppe „The Vibe“ erinnert an Jimi Hendrix. Das 45. Saarbrücker Altstadtfest steht unter dem Motto „The Spirit Of Woodstock“. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch optisch soll der St. Johanner Markt in die Ära der „Mutter aller Festivals“ versetzt werden, die 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Zudem zeigt die Stadtbibliothek bis 29. Juni eine Ausstellung mit internationalen und lokalen Exponaten zum Thema. Und die Podiums-Diskussion „The Spirit Of Woodstock – Populäre Musik und gesellschaftliche Aufbrüche der 60er Jahre“ wirft am Sonntag, 11 Uhr, im Innenhof der Stadtgalerie einen kritischen Blick auf das Festival und seine Folgen.

Aber natürlich darf auch viel Live-Musik aus anderen Sparten nicht beim Saarbrücker Altstadtfest fehlen. Auf den fünf Bühnen treten drei Tage lang regionale und internationale Künstler auf. So eröffnet am Freitag, ab 20 Uhr, Heinz Rudolf Kunze mit seiner Solo-Show „Wie der Name schon sagt“ das Programm auf dem Markt. Nach dem „Woodstock“-Spezial am Samstag sollen am Sonntag, ab 11 Uhr, zunächst die jungen Besucher auf ihre Kosten kommen. Mit dabei sind unter anderem die Kinderband „Ene Mene Mix“, „DSDS“-Teilnehmerin Lisa Vuoso, die Tanzschule Bootz-Ohlmann und Tom Lehel. Nach dem Auftritt der Familie Adam um 18.30 Uhr zündet die Formation „Frontm3n“ ab 21.30 Uhr ein musikalisches Feuerwerk. Pete Lincoln, Peter Howarth und Mick Wilson singen die Erfolge ihrer Bands The Hollies, The Sweet und 10cc.

Auf der Bühne vor dem Staatstheater startet das Programm am Freitag, ab 20.30 Uhr, rockig mit den Hard- und Heavy-Gruppen „Black Moon“ und „Primal Fear“. Am Samstag können ab 11 Uhr zunächst Schüler-Bands ihr Können zeigen. Folk-Pop aus der Schweiz ist ab 20 Uhr mit „Wintershome“ angesagt. Um 22.30 Uhr heißt es dann: Bühne frei für Top-Act Alexa Feser! Die Deutsch-Pop-Musikerin präsentiert ihr neues Album „A!“ sowie ihre Hits wie „Wunderfinder“. Weiter geht es am Sonntag,11 Uhr, mit der Stadtkapelle und „Songs From Woodstock“. Zum Finale spielt ab 20.30 Uhr das Progressiv-Rock-Trio Richie Kotzen aus Los Angeles.

Während auf der Rockwiese unterhalb der Musikhochschule drei Tage lang der Musik-Nachwuchs einheizt, werden im Innenhof der Stadtgalerie eher etwas ruhigere Töne angeschlagen. Zum sechsten Mal trifft sich dort die deutsch-französische Liedermacher-Szene. „Monsieur Chanson“ Gerd Heger präsentiert unter anderem Dom Colmé und „Fräulein Tüpfeltaubes Tagebuch“.

Auf dem Cora-Eppstein-Platz ist dagegen Straßenmusik und Tanz angesagt. Junge Künstler des Silo-Hafen-Kollektiv treten auf dem Kaltenbachplatz auf. Und der Verein „2. Chance Saarland“ ist mit seinem Jugend-Musik-Programm dabei.

Weitere Infos im Internet:

„The Frontm3n“ spielen am Sonntag auf dem Markt die Erfolge ihrer Bands The Hollies, The Sweet und 10cc. Foto: Diverse