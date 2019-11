Großes Jubiläum : Im Turbogang zur Vorspeise

Saarbrücken Bis Februar hat das „Alexander Kunz Theatre“ im Saarbrücken geöffnet.

Schon im Alter von acht Jahren besuchte der Chinese die Artistenschule in Shanghai. Heute gehört er in seiner Disziplin weltweit zu den besten Akrobaten. In seiner Nummer verbindet Cai Yong Kraft und Poesie. Mit einem immer schneller werdenden Kreisel im Kopfstand leitet er schließlich zum ersten Gang des festlichen Menüs über, das der Bliesener Sternekoch für seine Gäste kreiert hat: eine Vorspeisen-Variation aus aus einer Crèmesuppe mit weißen Rübchen, Pasta an Trüffel-Rahmsauce, einer Praline von der Eismeer-Lachsforelle sowie Tatar vom Freilandrind.