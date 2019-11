Mit Livegesang : Mit Live-Gesang geht’s besser

Saarbrücken Das „Alexander Kunz Theatre“ gastiert bis 2. Februar in Saarbrücken.

Von dem Michael-Jackson-Hit „The Way You Make Me Feel“ zum Beginn bis zu dem Klassiker „Relight My Fire“ zum Finale und von fetzigen Dance-Nummern wie „Can’t Stop The Feeling“ bis zu sanften Balladen wie „Fields Of Gold“ von Sting – mit ihrem vielseitigen Repertoire begleitet Vashti Curran nicht durch die Gäste durch den Abend. Auch ihre Kollegen unterstützt die „Stimme der Show“ immer wieder mit Live-Gesangs-Einlagen. Bis zum 2. Februar feiert das „Alexander Kunz Theatre“ im Saarbrücker Deutschmühlental sein zehnjähriges Bestehen. Curran, die in England geboren und in Irland aufgewachsen ist, absolvierte die renommierte „School Of Musical Theatre“ in London. Sie trat unter anderem bereits im britischen Fernsehen und vor dem irischen Präsidenten auf.