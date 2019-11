Artistik und gutes Essen : Gaumenfreunden mit viel Magie serviert

Saarbrücken Die zehnte Jubiläumssaison des „Alexander Kunz Theatre“ in Saarbrücken hat begonnen.

„Ich werde versuchen, Sie ein bisschen durch das Programm zu zaubern“, erklärt Thomas Otto den Gästen des „Alexander Kunz Theatre“. In der Dinnershow des Sternekochs, die bis 2. Februar im Spiegelpalais am Saarbrücker Deutschmühlental steigt, stellt der Entertainer sein magisches Können immer wieder unter Beweis. So lässt er nicht nur in seinen Händen, sondern auch in den Haaren und Brillen des Publikums Münzen erscheinen sowie den Geldschein eines Besuchers an einem ganz unerwarteten Platz wieder auftauchen. Auch darüber hinaus wird in den Darbietungen des Entertainers die Interaktion mit den Gästen großgeschrieben. Mal lädt er eine Dame zu einem magischen Ratespiel ein, mal verwandelt er mit einer Zigarette den Sakko eines Herrn in einen Smoking. Das Küchenteam des Sternekochs „zaubert“ währendessen ein Viergänge-Menü mit einer Vorspeisen-Variation, Kabeljau, confierter Entenbrust und süßem Finale auf die Teller.