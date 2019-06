Konzerte in Saarbrücken : Harte Rhythmen aus fernen Ländern

Saarbrücken Am Donnerstag, Montag und Dienstag: Hardcore und Rock’n’Roll im Kleinen Klub Saarbrücken.

Anlässlich seiner Europa-Tour gastiert Brant Bjork am Donnerstag, 20 Uhr, im Kleinen Klub der Garage in Saarbrücken. Der Musiker präsentiert einen Querschnitt aus seinen Solo-Alben und den gemeinsamen Aufnahmen mit seiner Band Kyuss. Er stammt aus Palm Dessert in Kalifornien, wo er im Alter von 13 Jahren zu musizieren begann. Seitdem feiert er den Rock ’n’ Roll und arbeitete unter anderem mit einem Indie-Label zusammen.

Am Montag, 20 Uhr, treten „Agnostic Front“ mit Unterstützung von „Additional Time“ im Kleinen Klub der Garage in Saarbrücken auf. Bereits vor 35 Jahren legte die Band ihr Erstlingswerk, das New-York-Hardcore-Album „Victim in Pain“ vor. Am Dienstag, 19 Uhr, stehen „The Amity Affliction“ aus Australien auf der Bühne des Kleinen Klubs. Musikalische Unterstützung erhalten sie von „Polaris“ mit Band-Mitgliedern aus Sydney und „Venues“ aus Stuttgart. Zu hören ist Melodic Hardcore. Die Musiker werden ihr Album „Misery“ vorstellen.