Festival Primeurs : Junges Theater ohne Grenzen

Die Werkstatt-Inszenierung von Elise Noirand „Elise - ein ganzes Feld an Möglichkeiten“ wird am Freitag, 21 Uhr, gezeigt. Foto: Diverse

Saarbrücken/Forbach Bis Sonntag lädt das Festival „Primeurs“ in Saarbrücken und Forbach ein.

Das Saarländische Staatstheater und seine Kooperationspartner laden noch bis Sonntag bereits im 13. Jahr dazu ein, Autoren der aktuellen französischsprachigen Theater-Landschaft kennenzulernen. Ausrichtende Partner des Festival „Primeurs“ sind das Theater „Le Carreau – Szene nationale de Forbach et de L’Est“ sowie der Saarländische Rundfunk und das „Institut Français Saarbrücken“: Insgesamt sechs Stücke werden in Form von vier Werkstatt-Inszenierungen, einer zweisprachigen Lesung und eines Live-Hörspiels von Donnerstag bis Samstag in der Alten Feuerwache in Saarbrücken vorgestellt. Die Werke wurden von jungen Regisseuren mit dem Schauspiel-Ensemble in kurzer Probezeit erarbeitet.