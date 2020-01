Schattenseiten der Berühmtheit : Der Mensch jenseits der Likes und Smileys

Gefangen in der schönen Welt des digitalen Scheins: das Schauspiel-Ensemble in „1 Yottabyte Leben“. Foto: SST/Martin Kaufhold

Saarbrücken Am Donnerstag und Mittwoch, 20 Uhr, wird „1 Yottabyte Leben“ in Saarbrücken aufgeführt.

Das Stück „1 Yottabyte Leben“ wird eneut in der „Sparte 4“ in Saarbrücken gespielt. Aufführungstermine des Schauspiels von Olivia Wenzel sind am Donnerstag und am Mittwoch, jeweils 20 Uhr. Inszeniert wurde das Werk von Matthias Mühschlegel. Es geht der Frage nach: Was sind wir Menschen außerhalb unseres digitalen Daseins – jenseits der Likes und Smileys?