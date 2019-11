Veranstaltungstipps : Das ist los im Saarland

Am Samstag spielen „Die Höhner“ in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Foto: Andreas Wetzel/ANDREAS WETZEL;GMLR

Saarland Was geht ab am Wochenende? Hier ist der Überblick über die Termine und Veranstaltungen am Wochenende. Viel Spaß beim Ausgehen und Feiern!

Donnerstag, 28. November

Mit mehreren Veranstaltungen wartet die „Neunkircher Kulturgesellschaft“ diese Woche auf. Der Auftritt von Komiker Ingmar Stadelman mit der Show „Pressefreiheit – ein Meinungstest“ am Donnerstag in der Stummschen Reithalle wurde jedoch auf den 25. Mai verlegt.

Am Freitag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr, tritt der Chansonnier Marcel Adam in der Stummschen Reithalle auf. Dort wird er seine Show „Le Beaujolais Primeur est arrivé“ präsentieren. Ebenfalls am Freitag, 19 Uhr, startet die Ausstellung „Tafelbilder. Kunst und Essen“ in der Städischen Galerie Neunkirchen. Diese bis 9. Februar.

Am Samstag, 19.30 Uhr, spielen „Die Höhner“ in der Neuen Gebläsehalle. Dabei geben sich die Kölner Urgesteine „fröhlich und festlich, rockig und melodiös“, so der Veranstalter. Am Dienstag, 10 und 16 Uhr, sowie am Mittwoch, 10 Uhr, wird „Simsala Grimm“ in der Neuen Gebläsehalle aufgeführt.

Tel. (06 51) 9 79 07 77 www.nk-halbzeit.de

Freitag, 29. November

Theater-Festival „Primeurs“ in Saarbrücken und Forbach.

Das Saarländische Staatstheater und seine Kooperationspartner laden noch bis Sonntag bereits im 13. Jahr dazu ein, Autoren der aktuellen französischsprachigen Theater-Landschaft kennenzulernen. Ausrichtende Partner des Festival „Primeurs“ sind das Theater „Le Carreau – Szene nationale de Forbach et de L’Est“ sowie der Saarländische Rundfunk und das „Institut Français Saarbrücken“: Insgesamt sechs Stücke werden in Form von vier Werkstatt-Inszenierungen, einer zweisprachigen Lesung und eines Live-Hörspiels von Donnerstag bis Samstag in der Alten Feuerwache in Saarbrücken vorgestellt. Die Werke wurden von jungen Regisseuren mit dem Schauspiel-Ensemble in kurzer Probezeit erarbeitet.

Das Rahmen-Programm umfasst Gesprächsrunden mit den Autoren und Übersetzern, eine Extra-Ausgabe von „Melodien für Millionen“ am Samstag, 23 Uhr nach der Preis-Verleihung. Weitere Infos unter www.staatstheater.saarland

Die beiden saarländischen Gitarristen Arnulf Ochs und Uli Brodersen sind bereits seit einiger Zeit als Duo aktiv. Am Freitag, 20 Uhr, gastieren sie gemeinsam mit ihrer Band im Kurhaus Harschberg.

Zu hören sind an diesem Abend ausgiebige Improvisationen und treibende Gitarren-Grooves. Ochs und Brodersen sind große Fans der „Guitar-Bands“. Als Rhythmus-Gruppe und Band-Partner bilden der Saarbrücker Bassist Jochen Lasi Lauer und der Schlagzeuger Micha Jesske das groovende Fundament des Quartetts. Arnulf Ochs studierte an der königlichen Musikhochschule in Den Haag. Unter anderem stand er bei Festivals wie zum Bespiel dem „North Sea Jazzfestival“ auf der Bühne.

Uli Brodersen studierte in Frankreich und den Niederlanden. Der Musiker veröffentlichte unter anderem zwei Alben und gibt Workshops. Weitere Infos unter www.ticket-regional.de

Harte Woche in der Garage von Freitag bis Mittwoch: Mehrere Konzerte in Saarbrücken

In Saarbrücken gibt es diese Woche viel Live-Musik. Am Freitag, 20 Uhr, gastiert die Punkrock-Band „Die Killerpilze“ im Kleinen Klub der Garage. Weiter geht es dort am Samstag, 20 Uhr, mit der Metal-Gruppe „Celeste“. Die Formation „Exumer“ spielt am Sonntag, 18 Uhr, anlässlich ihrer „Winter Hostilities-Tour“ im Kleinen Klub. Gäste sind die Bands „Reactory“, „Pripjat“ und „Übergang“. Ein Auftritt der Metal-Band „Eluveitje“ erwartet die Besucher am Dienstag, 19 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Gäste sind „Lacuna Coil“, die von „Infected Rain“ unterstützt werden.

Anlässlich der „MTV Headbanger’s Ball Tour 2019“ treten am Mittwoch, ab 18.30 Uhr, diverse Bands in der Saarbrücker Garage auf. Mit dabei sind die Death-Metaler „Katakly“, die Deathcore-Band „Whitechapel“ sowie die Death-Metal-Gruppen „Fleshgof Apocalypse“ und „Dyscarnate“. Weitere Infos unter www.garage-sb.de

Giora Feidman & das Gershwin Quartett spielen in Saarlouis-Lisdorf.

Das Giora Feidman & Gershwin-Quartett gastiert am Freitag, 19.30 Uhr, in der Katholischen Pfarrkirche Saarlouis-Lisdorf. Der renommierte Klarinettist wird unter anderem von vier Streichern begleitet. „Ich spiele Klarinette, um meine Gefühle mit den Menschen zu teilen“ lautet das Credo von Giora Feidman. Dabei reicht seine Palette von Melancholie über Verzweiflung bis hin zu ausgelassener Freude. Weitere Infos unter www.ticket-regional.de

Freitag und Samstag: Weihnachts-Show in der Q.lisse in Quierschied.

Unter dem Motto „Weihnachtsträume“ präsentiert das Ensemble von „Soulful Christmas“ am Freitag und Samstag, 20 Uhr, zwei Konzerte in der Q.lisse in Quierschied. Eine weitere Aufführung folgt am 14. Dezember, 20 Uhr, in Big Eppel in Eppelborn.

Zu hören sind unter der Leitung von Christian Hautz erstmals überwiegend deutschsprachige, traditionelle und moderne Weihnachts-Lieder. Solo-Parts übernehmen dabei unter anderem Monika Groß und Markus Brill. Dieter Meier trägt eine handverlesen Weihnachtsgeschichte vor, der er „mit seinem schauspielerischen Talent Leben einhaucht“, so der Veranstalter.

„Soulful Christmas“ erblickte 2015 das Licht der Musikwelt. Damals hatten die Mitglieder nicht damit gerechnet, dass sich die Show so gut entwickeln würde. Die Fangemeinde wachse stetig, so der Verannstalter, und das Projekt wurde „zu einer Institution.“ www.soulful-christmas.de

Samstag, 30. November

Der Comedian Marion Barth tritt in der Saarlandhalle Saarbrücken auf.

Sein Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ präsentiert der Comedian Mario Barth am Samstag, 19 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Er verspricht „zwei Stunden mit Vollgas auf einer Reise durch die Absurditäten des Alltags“. Der „größte Paar-Therapeut der Galaxis“, so der Veranstalter, berichtet „Erstaunliches aus dem Beziehungsalltag von Männern und Frauen“.

Dieses Mal gibt ihm aber nicht nur seine Frau Rätsel auf. Seine Mutter gelang es mit ihrem neuen Smartphone beinahe, den sonst so redegewandten Komiker für einen Moment sprachlos zu machen. Auch sein Urlaub mit seinem 16-jährigen Patenkind ist eines der Themen. Da prallen Welten aufeinander. Aber sind Männer wirklich alle faul? Nein – findet zumindest Mario Barth. Doch in manchen Situationen wünschen sie sich einfach, sie wären faul geblieben, steht für ihn fest. www.ccsaar.de

„Die Brüllerchen“ in Hasborn-Dautweiler.

Wegen der großen Karten-Nachfrage werden „Die Brüllerchen“ am Samstag, 20 Uhr, in der Kulturhalle Hasborn-Dautweiler einen zweites Advents-Konzert aufführen. Aus diesem Anlass haben die Musiker Weihnachtliches aus vielen Ländern und Zeiten gesammelt. Die Fundstücke wurden für das Konzert überarbeitet, arrangiert und zum Teil ironisiert.

Auf diese Weise entstand ein musikalischer Mix aus altbewährtem klassischem Liedgut, ein „musikalischer Weihnachts-Eintopf“ mit Deftigem aus der Oberkrainer-Küche und politisch-satirischen A-Capella-Chorälen sowie allerlei musikalischen Leckereien. „Wer von diesem ,Brüllerchen Weihnachts-Eintopf’ kosten möchte, ist herzlich eingeladen zu einem Weihnachts-Konzert der etwas anderen Art“, verspricht der Veranstalter. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Bost, im Kebab-Haus und bei Tabak-Malburg.

Popa Chubby spielt ein Best-Of-Programm im Dillinger Lokschuppen.

Anlässlich seiner Europa-Tour „Prime Cuts Rock And Blues Revue“ gastiert Popa Chubby am Samstag, 20 Uhr, im Dillinger Lokschuppen. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Ted Horowitz, ist ein „waschechter Sohn des Big Appple“, so der Veranstalter. Er wurde 1960 in der Bronx geboren und wuchs in einer Gegend auf, die durch Robert De Niros Film „A Bronx Tale“ bekannt wurde. Seine Musik wurde durch die Einflüsse von New York Cityx geformt. Er verbindet den Blues mit Rock, Rap und Hip Hop. Inzwischen mixt er die künstlerischen Wurzeln des Blues mit modernen urbanen Elementen.Im Dillinger Lokschuppen erwartet die Besucher ein Best-Of-Programm. Dazu hat Popa Chubby seinen Keyboarder Dabe Keys als Opener eingeladen, der den Abend eröffnen wird. Auch ein befreundetes Blues-Rock-Duo aus Brescia (Italien) namens „Superdownhome“ tritt als Vorband auf. Weitere Infos unter www.kulturpolis.com

Sonntag, 1. Dezember

Sonntag und Montag: Sinfoniekonzert des Staatstheaters in Saarbrücken.

Das 3. Sinfoniekonzert wird am Sonntag, 11 Uhr, sowie am Montag, 20 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle gespielt. Am Klavier sitzt Herbert Schuch. Es spielt das Saarländische Staatsorchester, dirigiert von Jonathon Heyward. Zu hören ist die europäische Erstaufführung von Christian Jost „The Woman in The Gardens Of Szuzho“. Daneben erklingen das „Klavierkonzert a-Moll op. 54“ von Robert Schumann und die „Sinfonie Nr. 3 op. 45“ von Mieczyslaw Weinberg.

Musikbegeisterte Kinder zwischen vier und neun Jahren sind während des Sonntags-Konzertes eingeladen, das Orchester-Instrumentarium und ein Werk des Programms kennenzulernen. Los geht es um 10.30 Uhr. In der Konzertpause gibt es Brezeln und Wasser. Das Angebot gilt nur in Kombination mit dem Kauf einer Konzertkarte. Tel. (06 81) 3 09 24 86 www.staatstheater.saarland

In der Saarbrücker Ludwigskirche werden Werke von Bach gespielt.

Ein festliches Advents-Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach erwartet die Besucher der Saarbrücker Ludwigskirche am Sonntag, 17 Uhr. Es spielt das Saarländische Barock-Ensemble unter der Leitung von Jürgen Lantz. Die Soloparts übernehmen Konstanze Rutloff (Sopran), Judith Braun (Alt), Eduard Wagner (Tenor) und Vonzenz Haab (Bass). Es singt darüber hinaus der Oratorienchor Saarbrücken. Die Leitung hat Annemarie Ruttloff.

Aufgeführt werden die „Messe Nr. 2 A-Dur BWV 234“ und das „Magnificat D-Dur“ von Johann Sebastian Bach. Bis heute ist das Stück fester Bestandteil der Lutherischen Liturgie. Das Saarbrücker Konzert bringt die spätere Fassung in D-Dur zu Gehör. Die 1738 erstmals aufgeführte „A-Dur Messe BWV 234“ schrieb Bach für den Advent. Tickets und Infos: www.ticket-regional.de

Zum ersten Advent gibt es in der Region zahlreiche Weihnachtsmärkte.

Die Saison der Weihnachtsmärkte in der Region hat begonnen. Hier einige Beispiele: Am Samstag, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 20 Uhr, öffnet der Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt. Veranstaltungsort ist in den historischen Gassen rund um den Schlossberg, auf dem Nanteser Platz und unterhalb der Schlossmauer.

Unter dem Motto „Tierischer Advent“ steigt am Sonntag, 13 bis 18 Uhr, der „3. Neunkircher Hunde-Weihnachtsmarkt“ in der Bahnhofstraße der Stadt. Parallel dazu wird ein verkaufsoffener Sonntag angeboten.