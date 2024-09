Rolle der Frauen in der Spitzen-Gastronomie Spitzenköchinnen sind rar gesät – auch im Saarland, aber wieso eigentlich?

Es ist noch gar nicht lange her, dass erstmals in einem Restaurantführer die Kategorie „Köchin des Jahres“ auftauchte. Höchste Zeit! Frauen sind in der Sterneküche unterrepräsentiert, gerade mal fünf Prozent der 340 deutschen Sternerestaurants haben Chefinnen, nur zehn Prozent der Köche sind Köchinnen. Wie kommt das? Offensichtlich werden Frauen in dieser Männerdomäne Chancen verwehrt. „Frauen müssen sehr viel mehr leisten als Männer, um als gleichwertig betrachtet zu werden“ und „dabei haben sie nicht weniger Talent“, meint Irma Steiner, Köchin der Jahres 2024.