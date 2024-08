Neues Kochbuch „Deutschland küsst Frankreich“ Léa Linsters „Augenblicke höchsten Glücks“

Es sind aber vor allem die kleinen persönlichen Geschichten in diesem Kochbuch, die Phantasie und Freude am Essen wecken. Alles dreht sich ums Riechen und Schmecken und Genießen. Die Aromen der Gewürze und Kräuter steigen beim Lesen in die Nase. Genuss mit allen Sinnen lebt uns die jung gebliebene Luxemburgerin mit dem Strahlelächeln vor. Ja, Essen ist Freude am Augenblick, un grand amour, Essen kann höchstes Glück sein. Halten wir uns also an den Autor des Vorworts Ulrich Wickert und sein Motto „Nie die Lust aus den Augen verlieren.“ Bon Appétit!