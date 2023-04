Lebensmittel Spargelanbauer rechnen mit besserer Saison

Die Genossenschaft Pfalzmarkt in Mutterstadt teilte am Mittwoch mit, dass die 120 aktiven Erzeuger der Gemeinschaft künftig wieder die komplette Angebotspalette an Frühlingsspezialitäten ernten. „Ergänzend zur vielfältigen Auswahl an gartenfrischen Kopf- und Blattsalaten finden sich dort Bundzwiebeln, Radieschen, Rhabarber, Erdbeeren, Kohlrabi oder Spargel“, hieß es aus der Pfalz.