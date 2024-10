22. Bliesgau-Lammwochen Neun Saar-Spitzenköche bieten ab dieser Woche ganz besonderes Essen an

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Im vergangenen Jahr mangelte es zwar an Schafen, und so machten nur fünf Teilnehmer mit. Doch nach dieser Sparversion kann jetzt wieder aus dem Vollen geschöpft werden: Neun Köche und zehn Restaurants der Region beteiligen sich an den 22. Bliesgau-Lammwochen. Vom 4. bis zum 13. Oktober bereiten Spitzenköche Köstlichkeiten aus Lammfleisch aus dem Biosphärenreservat zu.