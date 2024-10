22. Bliesgau-Lammwochen Spitzenköche bieten Leckeres vom Lamm

„Wir sind sehr froh, dass die Lammwochen wieder in alter Stärke funktionieren“, freut sich Organisator Holger Gettmann. „Die Tiere kommen diesmal von drei Schäfern aus dem Bliesgau, und es sind zwei Rassen vertreten, Merino- und Shropshire-Schafe.“ Beides seien uralte Rassen, die hervorragendes Fleisch liefern würden, so der Genussexperte, der von Lammwochen-Gründer Rudolf Schwarz aus Blieskastel-Ballweiler unterstützt wird. Gettmann: „Gemäß den Ideen von Rudolf Schwarz, selbst Schäfer und bildender Künstler, müssen die Tiere komplett verarbeitet werden, von der Nase bis zum Schwanz – nose to tail.“Die Tiere würden aus Herden stammen, die alle auf Weiden im Biosphärenreservat gehalten werden, so Gettmann weiter. Geschlachtet würden sie nicht in anonymen Schlachthöfen in der Ferne, sondern in unmittelbarer Nähe in den zertifizieren Schlachthäusern der Landwirte. So werde ihnen der Transportstress am Ende ihres Lebens erspart. „Ohne diesen Stress schmeckt das Fleisch auch erheblich besser. Die Restaurants sind maximal eine halbe Stunde weit entfernt und werden direkt beliefert.“