Hotel-Restaurant Bürgerstuben in Lebach Gutbürgerliche Küche im besten Sinne

Gut 50 Jahre lenkte Familie Röder die Geschicke des Eckhauses in der Jabacher Straße. Ab 1972 Dieter Röder, seit 1993 Dirk Röder. „Durch Zufall hörte ich von einem Brautpaar, das bei uns in Frischbier’s zu Gast war, dass Dirk Röder aufhören werde“, erklärt Torsten Frischbier. Seine Partnerin muss den Tisch verlassen und im Service mit anpacken. Und öfters auch Anrufe entgegennehmen. Es läuft in den Bürgerstuben. Frischbier und Emanuel haben das Haus gepachtet und zunächst einmal alles so belassen wie es war. „Wir haben am Konzept bewusst nichts geändert“, sagt Maja Emanuel. Viele Gäste lieben das Bürgerhaus, so wie es ist, genießen die gutbürgerliche Küche. „Diese Tradition wollen wir bewahren, das soll nicht hinten runterfallen“, so die junge Geschäftsführerin. „Schnitzel und Steaks laufen hier wie verrückt, deshalb haben wir auch den Schnitzeltag dienstags und den Steaktag donnerstags beibehalten.“