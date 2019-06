Konzerte unter freiem Himmel : Dance, Pop und Party auf der Halde

Pretty Pink gehört zu den Acts, die am Freitag beim Festival „Tropical Mountain“ auftreten. Foto: Alm Events/Uwe Johannsen

Landsweiler-Reden Von Freitag bis Sonntag steigen auf der Alm in Landsweiler-Reden drei Tage Open-Airs.

Von Marko Völke

Erst wird die Bergmannsalm in Landsweiler-Reden zur riesigen Tanzfläche, dann erklimmen Pop-Chartstürmer den Gipfel und zum Finale herrscht ausgelassene Mallorca-Stimmung. Am Pfingst-Wochenende steigt dort wieder das dreitägige „Alm Events“-Open-Air.

Zum Start hallen am Freitag, ab 15 Uhr, Elektro-Beats von der Bergehalde. Zu den Top-Acts des Festivals „Tropical Mountain“ gehört „Lost Frequencies“. Dem belgischen DJ und Produzent gelang 2014 mit dem Hit „Are You With Me“ der internationale Durchbruch. Weitere Erfolge wie „Reality“ und „Crazy“ ließen den Musiker zum Dauergast in den Charts werden.

Mit dabei ist am Freitag auch Hugel. Mit dem Ohrwurm „Bella ciao“ konnte der französische DJ und Musik-Produzent einen der Sommerhits 2018 landen. Seine Single „WTF“ wurde zum Titelsong der 13. Staffel des TV-Dschungel-Camps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zudem sollen unter anderem Zonderling, Kungs („This Girl“), Markus Möwius, Saxity, Pretty Pink und Plastik Funk die Besucher von „Tropical Mountain“ zum Abtanzen bringen. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen zweiten Bereich, in dem lokale DJs auflegen.

Am Samstag steigt dann ab 16 Uhr das „SR 1 Alm Open Air 2019“ in Landsweiler-Reden. Unter den Chartstürmern des deutschsprachigen Pop, die die Bergehalde erklimmen, ist ein „Wiederholungs-Täter“: Max Giesinger war bereits bei der Premiere des Festivals 2017 dabei und begeisterte mit seinem Hit „80 Millionen“ die mehreren tausend Besucher. Nun hat er mit „Die Reise‘“ ein neues Album veröffentlicht. Am Samstag führt den Musiker sein Weg auf die Alm zurück.

Mit „Lieblingsmensch“ und „Je ne parle pas français“ hat Namika bereits zwei Nummer-Eins-Hits gelandet. Und Sänger und Songschreiber Johannes Oerding bringt neben seinem fünften Studio-Album „Kreise“ sicherlich auch seine Erfolge wie „Alles brennt“ und „Wenn du lebst“ mit zu seinem Live-Auftritt. Benne, der ebenfalls auf der Bühne steht, hat es mit seiner aktuellen CD „Im Großen und Ganzen“ auf Platz 41 der Charts geschafft.

Für Mallorca-Atmosphäre soll dann am Sonntag, ab 13.30 Uhr, „La Fiesta“ auf der Alm sorgen. Unter anderem heizen ein: die „Ballermann-Partykönigin“ Mia Julia, Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“), Die Atzen ( „Was geht ab“), Almklausi und Markus Becker („Das rote Pferd“). Zu den weiteren Stimmungs-Machern dieser Art von Unterhaltung gehören Anna-Maria Zimmermann, Isi Glück, Tim Toupet, Ina Colada, die Hot Banditoz sowie Willi Herren.

An allen drei Tagen des Open-Airs pendeln Shuttlebusse zwischen den ausgeschriebenen Parkplätzen und dem Festivalgelände. Für Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, stehen laut Veranstalter rund um die Halde ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es unter