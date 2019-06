Live-Konzerte der Landeshauptstadt : Woodstock-Flair trifft auf aktuelle Charts

Saabrücken Vom 28. bis 30. Juni steigt das „45. Saarbrücker Altstadtfest“ mit Programm auf fünf Bühnen.

Woodstock, die „Mutter aller Festivals“, feiert 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt das „45. Saarbrücker Altstadtfest“ zu einer Hommage an das legendäre Open-Air ein. Vom 28. bis 30. Juni soll auf dem St. Johanner Markt, der in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag als Fußgängerzone feiert, Woodstock-Flair herrschen. Dafür sorgen unter anderem die Joe-Cocker-Cover-Band Joe, „GSJ – Tribute To Crosby, Stills And Nash“, Yannick Monot, „Batuka“ mit den Hits von Carlos Santana sowie „The Vibe“ mit Jimi-Hendrix-Klassikern. Zudem spielen auf dem Markt zur Eröffnung am Freitag Heinz Rudolf Kunze und zum Finale am Sonntag das Projekt „Frontm3n“. Pete Lincoln, Peter Howarth und Mick Wilson singen die Erfolge ihrer Bands The Hollies, The Sweet und 10cc.