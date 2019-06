Blue Rose-Sammlung : Roots-Power vom Blue Rose-Label

Johnny Cash wäre stolz auf manches Lied auf diesem Album. Der Würzburger Markus Rill beweist auch mit seinem neuen Album“Songland“ seine Meisterschaft. Foto: BlueRose Records

Todd Thibaud, Rich Hopkins und Markus Rill steigen mit Rock-Alben wieder in den Ring.

Vor 22 Jahren erschien mit „Favorite Waste Of Time“ ein Album, das bis heute zu den besten Veröffentlichungen des Blue Rose-Labels gezählt werden darf. Es kam von Todd Thibaud, einem Singer/Songwriter aus Boston, der mit diesem unwiderstehlichen Reigen eine bis dato nicht dagewesene Power-Pop-Mentalität ins Graswurzel-Repertoire der schwäbischen Qualitäts-Firma hinein warf. „Squash“ knüpfte 3 Jahre später nahtlos an. Seither schwankt der Mann genüsslich zwischen Intimität und Rock-Pose. Der bittersüße Power-Pop der Anfangstage diente leider häufig nur noch als Dekoration. So zurückgenommen wie auf „Hill West“ (✮✮✮✮) klang Thibaud aber noch nie. In der winterlichen Isolation der Berge von Vermont spielte er Weisen ein, bei denen der Hörer jederzeit ein Bei-sich-Ankommen des Künstlers spürt, seine komplette Hingabe an sechs Saiten und Stimme – inklusive dem sanften Ertasten fabelhafter Melodien. Dazu knistert der Kamin. Zugleich wird häufig der infizierende Druck einer treibenden Rhythmus-Sektion vermisst. Nicht bei „Great Unknown“ oder „Life Worth Living“ – hier genügt der reduzierte Ansatz zur maximalen Magie-Entfaltung, woanders reicht das nicht. Selbst nachträglich hinzu gefügten Gastbeiträgen (Ukulele, Banjo, Geige, Klavier…) fehlt Temperament.

Foto: Blue Rose Records

Zwei weitere Blue Rose-Urgesteine wollen uns den Frühsommer versüßen: Rich Hopkins trat 1992 auf den Plan – zunächst als überzeugender Neil Young-Nacheiferer. Seine Ambition dieses Stigma mittels eigenem Charisma zu verlassen, war jedem der feinen Nachfolge-Werke mühelos zu entnehmen. Die Schnittmenge mit dem gehuldigten Kanadier lautet freilich bis auf weiteres: Mitreißende Saiten-Magie! Was umfänglich auch für „Back To The Garden“ (✮✮✮✮) gilt. Hopkins kredenzt mit seinen Luminarios erneut: staubigen Desert-Rock, hymnischen Rock’n’Roll, Jingle-Jangle-Pop – verquirlt mit Leidenschaft, gewürzt mit himmelstürmenden Gitarrenausflügen. Manchmal hat ein entfesselter Tom Petty so ähnlich geklungen…

Foto: Blue Rose Records

Foto: Blue Rose Records