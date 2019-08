Mit balladesken Zwischentönen : Mission „Album statt Singles“ geglückt

„We are not your kind“ überzeugt auf ganzer Linie. Foto: Roadrunner

„We Are Not Your Kind“ von Slipknot kombiniert melodischen und derben Gesang.

Seit ihrem zweiten Album „Iowa“ (2001) sind Slipknot in zahlreichen Ländern Stammgäste in den Top Ten. Über so viele Jahre den Bekanntheitsgrad hoch zu halten, verdient Respekt. Auch hat sich die Band nie von Vorwürfen der Gewaltverherrlichung beirren lassen. Obendrein musste sie den überraschenden Tod ihres Bassisten Paul Gray (Überdosis) überwinden. Ihm widmeten die Nu Metaller ihr fünftes Album „.5: The Gray Chapter“ (2014). Kurzum: Es war kein einfacher Weg für die Band aus Iowa, doch heute gehört sie zu den Größen im Metal-Bereich. Ihr Erfolg ist etwa daran messbar, mit welchem Marketingaufwand ihr neues Album „We Are Not Your Kind“ (Roadrunner/Warner) beworben wird.