Neues von der Insel : Hymnisch, rockig, schräg und wirr

Neue Alben aus dem Vereinigten Königreich von Ride, Temples, Mystery Jets und Girl Band.

Ride zählten zu den bekanntesten Shoegaze-Bands der Neunziger Jahre. Seit 2014 sind Mark Gardener, Andy Bell, Steve Queralt und Laurence Colbert wieder aktiv. „This Is Not a Safe Place“ (Wichita/[PIAS]/Rough Trade ✮✮✮✮) ist nach „Weather Diaries“ das zweite Album seit ihrem Comeback. Ob es an ihrem Produzenten, DJ Erol Alkan, liegt, dass die Songs so tanzbar sind? Jedenfalls ist es erstaunlich, wie frisch und lebendig Ride 31 nach ihrer Gründung in Oxford noch klingen. Ihre Songs sind ungemein eingängig – so zum Beispiel die beschwingten „Future Love“, „Repetition“ oder „Jump Set“ an. Auf der anderen Seite zeigen Ride in „Eternal Recurrence“ ihre lethargische, in „Shadows Behind The Sun“ ihre balladeske und in dem an Sonic Youth erinnernden „Fifteen Minutes“ ihre verspielte Seite. Well done!