Die Schotten sind los : Urbaner Sound aus den schottischen Highlands

Das Frauenduo Sacred Paw hat auch auf seinem zweiten Album „Run Around The Sun“ Hummeln im Hintern. Foto: Rock Action Records

Rev Magnetic und Sacred Paws mit beeindruckenden und quirligen Alben.

Das schottische Indielabel Rock Action Records (Vertrieb: [PIAS]/RTD) veröffentlichte im Mai zwei spannende Werke schottischer Künstler. Das beeindruckendste unter ihnen ist „Versus Universe“ (✮✮✮✮✮) von Rev Magnetic. Dahinter steckt Luke Sutherland (Ex- Long Fin Killie), der jahrelang als Geiger und Gitarrist ein zusätzliches Mitglied bei Mogwai war und der auch schon als Romanautor tätig gewesen ist. Was nicht unwichtig ist, denn „Versus Universe“ ist ein eigenwilliges Etwas aus Hörbuch und Musikalbum. Die Songs sind cineastisch, aufgewühlt, progressiv und pfeifen auf gängige Vorstellungen davon, wie Songs aufgebaut sein sollten. Auch Genregrenzen sind Sutherland egal, zitiert er doch mit seiner Band Klassik-, Electro-, R’n’B-, Folk- und Postrock-Einflüsse. Dass die Songs in den schottischen Highlands entstanden sind, will so gar nicht zu ihrem futurisch-urbanen Sound passen.