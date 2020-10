Neues von Phonoboy und Jonas Alaska : Ergreifende Songschmiede mit Herz

Phonoboy und Jonas Alaska präsentieren ihre neuen, persönlichen und emotionalen Alben.

Schon die Songtitel von „Love And Let Die“ (1969ok! Records ✮✮✮✮) sind pfiffig, ja catchy: „It’s 2020“ oder „French Cowboy“, „Now I’m A Rolling Stone“… Am tollsten ist natürlich „You’re The Girl I Want To Share My Money With“ – gecovert von Laurie Anderson, nur minimal variiert. Die Themen gerieten zudem sehr persönlich, familiär mithin – „Mother“ und „Father“, auch Gott („Oh Lord“) erhalten Würdigung. Den Namen seines „Projektes“ entlieh Christian Hock seinem altehrwürdigen, allerersten Grundig-Plattenspieler Phonoboy und sein eigenes Label wurde nach dem Baujahr desselben benannt. Dermaßen hübsch durchdacht ist der Background für dieses „Projekt“ also schon mal ein grundsympathischer. Doch was wäre all das wert wenn die Musik nicht gefiele… Sie tut es, denn musikalisch gibt es eine ziemlich infizierende Wundertüte aus Folk, Indie, Pop, Electro und Americana zu bestaunen. Tom Petty’s Geist schaut mehr als einmal vorbei, auch Depeche Mode tun es punktuell, ebenso Velvet Underground („Velvet Birds“…). Ein Bossa Nova-Rhythmus würzt „When We Are Leaving“ und seiner verstorbenen französischen Mutter trauert Höck mit Bob Dylan im Herzen nach. „Love And Let Die“ ist also fürwahr ein Kessel Buntes, am Ende aber ein charismatischer, sehr vergnüglicher. Wozu auch Phonoboy’s Stimme passt, die mit spröde, Augen zwinkernd, selbstbewusst und emotional reif trefflich beschrieben ist.