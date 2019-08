Jazz vom Feinsten : Wenn das Saxophon in der Magengegend stochert

Wenn das Saxophon in der Magengegend stochert

Partisans und das Tori Freestone Trio präsentieren Jazz, der den Horizont erweitert.

Charlie Parker wird von den Partisans frech auf ein 14-Sekunden-Intro komprimiert, David Bowie’s „John I’m Only Dancing“ wiederum auf neun aufregende Jazz-Rock-Minuten gedehnt. Alles weitere von „Nit De Nit“ (Whirlwind Recordings ✮✮✮) stammt aus der Feder des Saxophonisten Julian Siegel oder des Gitarristen Phil Robson. Vieles scheint möglich bei diesen wahrhaftigen Genre-Partisanen, die jeden erwartbaren Jazz-Horizont genüsslich um Rock-Eskapaden, Experimentalklänge und ja, auch Pop-Finesse, erweitern. Am schönsten ist das Stochern des Saxophons in der Magengegend.