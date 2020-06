Julie Campiche Quartet und Axel Fischbacher Quintet : Neue spirituelle und coole Klänge

✰✰✰Entspannter Jazz vom Julie Campiche Quartet und dem Axel Fischbacher Quintet.

Im Harfen-Jazz hat Alice Coltrane die markantesten Statements gesetzt, uns am nachhaltigsten berauscht. Julie Campiche wird das für die Ewigkeit anerkannte Idol studiert haben, doch tänzelt sie im Vergleich geradezu meditativ über ihre Saiten. „Spiritueller Jazz, der zum Träumen einlädt“ sagt die Schweizerin bescheiden über ihre Musik, für die sie drei unaufgeregt agierende Eidgenossen an Saxophon, Bass und Schlagzeug einludt. So streichelt „Onkalo“ (Meta Records ✮✮✮) eher die Seele, als das Blut in Wallung zu bringen. Bisweilen hätte man sich das Charisma ihrer erklärten, Jazz-fernen (!) Vorbilder Tom Waits, CocoRosie oder Portishead gewünscht, doch auch der sanft pulsierende, tastende, repetitive Gestus des Julie Campiche Quartets hat seinen Charme.