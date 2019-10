Folk und Country-Rock : Süße Melancholie

Hollow Hearts, Jonah Tolchin und Michaela Anne präsentieren Country-Folk vom Feinsten.

„Peter“ (Westergaard Records/Soulfood ✮✮✮) wirft einen Blick aus männlicher Sicht auf diese erzählenswerte Geschichte einer recht komplizierten Freundschaft. Erneut wird nicht mit Emotion gegeizt, nicht mit feinen Harmonien, auch nicht mit Arrangier-Kunst – mit Temperament leider schon. Vielversprechende Songideen werden allzu berechenbar dargeboten. Womöglich entspricht das ja dem Verlauf dieser so persönlichen Story… Fleetwood Mac und First Aid Kit werden als Referenzen angeboten. Der Vergleich ist naheliegend, aber er hinkt: denn die Hollow Hearts haben derzeit keine Flamme im Kamin. Dass dem aber demnächst wieder so sein wird, darauf darf gewettet werden.

„Fires For The Cold“ (Yep Roc Records ✮✮✮✮) hält ein erst 26-jähriger U.S.-Songschmied für uns parat. Und es knistert reichlich auf seinem dritten Werk, welches uns zu einem ganz persönlichen Heilungsprozess einlädt: Jonah Tolchin hatte eine Scheidung zu verarbeiten. Songtitel dieses erstaunlich beseelten, kaum wütenden, sogar versöhnlichen, Albums lauten chronologisch: „The Real You“, „Turn To Ashes“, „Wash Over You“, „Day By Day“ und gipfeln in einem „Timeless River“. Ein abschließender Höhepunkt – und auch des Künstlers Lieblings-Track – „Maybe, I’m A Rolling Stone“ rundet diesen, im Blues verwurzelten, wunderbar organisch produzierten Country-Folk-Reigen famos ab.