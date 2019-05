Klaviermusik neu gedacht : Tastende Schönheit in ruhigem Fluss

Die neuen Alben von Hauschka, Stubbleman, Yann Tiersen und Deaf Center.

Volker Bertelsmann ist Hauschka und Kenner wissen, dass der Pianist gerne seine Tasteninstrumente manipuliert, um damit Töne zu erzeugen, die das Erwartbare sprengen. Für sein aktuelles Album „A Different Forest“ (Sony Music ✮✮✮✮) hat er auf Klangexperimente verzichtet und wählte den reinen Ton eines Klaviers. Jedes dieser elf introvertiert seelenruhigen, sanft perlenden Stücke steht im Bezug zu einer ganz persönlichen „Walderfahrung“. Für 44 Minuten ist das Leben in der Tat ein langer ruhiger Fluss. Und ein reueloser Genuss.

Pascal Gabriel ist Stubbleman und Kenner wissen, dass der Komponist und Produzent einst in einer Punkband spielte und mit Can, Kylie Minogue und Debbie Harry gearbeitet hat. Davon ist auf „Mountains And Plains“ (Made To Measure/Indigo ✮✮✮✮) wiederum nichts zu spüren. Seine aktuellen Lieder sind nämlich die Ruhe selbst. Sie sind quasi der Soundtrack zu einer Reise, die den Künstler von der Ost- zur Westküste der USA führte. Wie Hauschka erklärt auch Gabriel die Bezüge und Inspirationen seiner Weisen im Booklet. Ebenfalls spannend liest sich das vielfältige Instrumentarium: Moog Sub 37 Synthesizer, Stingray Bass, Korg 700, Big Trees Pedal, Godin Guitar. Und immer wieder Found Sounds – unterwegs aufgelesene Klänge. Diese Reise hätte man wahrlich auch gerne gemacht.