Neue Musik : Drei Minialben als Vorgeschmack

Anna Calvi, Khruangbin & Leon Bridges und Pongo setzen auf EPs mit neuer Musik.

Im Vergleich zu Singles, die meist nur noch digital und ohne die früher obligatorische „B-Seite“ erscheinen, haben Minialben oft einen höheren Mehrwert. Sie enthalten teils neue Songs, zumindest eine lohnenswerte Ergänzung zum Künstlerkatalog. So ist das bei „ Hunted“ (Domino/GoodToGo ✮✮✮✮✮) von Anna Calvi . Die englische Singer-Songwriterin hatte im August 2018 mit „Hunter“ ein beachtliches drittes Studioalbum veröffentlicht. Im letzten Jahr komponierte sie die Musik für die fünfte Staffel der Serie „Peaky Blinders“; in diesem überrascht sie auch mit der EP „Hunted“.

Sie ist die ideale Ergänzung zum „Hunter“-Album. Calvi hat zusammen mit der US-Musikerin Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, ihrer australischen Kollegin Courtney Barnett und Idles-Frontmann Joe Talbot fünf Songs des Album weiterentwickelt oder leicht modifiziert. Sie ergänzte sie um drei Solo-Neuinterpretationen: „Hunter“, „Away“ in einer minimalistischen Unplugged-Variante und das noisige „Indies Or Paradise“. Mit diesen 30 Minuten lässt sich das Warten auf Album Nummer vier aushalten.

Zum guten Schluss eine Künstlerin, deren Songs einen aufgrund ihrer Energie und Rhythmik im wahrsten Sinne des Wortes wachrütteln. Die Rede ist von Pongo, einer 26-jährigen Musikerin aus Portugal, deren Wurzeln in Angola liegen. Sie floh im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg von Luanda nach Lissabon, wo sie dann allerdings mit Rassismus und Polizeiwillkür konfrontiert wurde. Vor diesen negativen Erfahrungen flüchtend fand sie zur Musik und zum Tanz. Ihre zweite EP „Uwa“ (Caroline/Universal ✮✮✮✮) ist inspiriert von angolanischer Musik, dem Kuduro, einem Genre-Mix unter anderem aus Techno, House und Soca. Pongo hat zwar durchaus ihre „ruhigeren“ Momente (siehe „Canto“ und „Wafu“), ist aber erst dann in ihrem Element, wenn sie wie in „Canto“ und „Que Manda No Mic“ mit enormer Energie und Wucht auftritt.