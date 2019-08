CD-Tipps der Woche : Herzerwärmende Sommerbrisen

Die neuen Alben von Meiko und Peter Bruntnell: Ansteckende Zufriedenheit und Melancholie.

Die Chancen stehen nicht schlecht, schließlich erinnert Meiko – nicht nur stimmlich – an die frühe Suzanne Vega. Und: sie weiß, was sie will. Aus ihrer Lyrik spricht große, ja: ansteckende Zufriedenheit. „She wakes up / Fills her coffee cup / She looks outside to see the sunrise / And she knows where to go / She knows what to follow /…/ She’s on her way / She knows where to stay“. So beginnt „In Your Dreams“ (popup-records/Soulfood ✮✮✮✮) – und es fällt leicht diesem 30 bezaubernde Minuten langen Liederreigen zu verfallen. Besagte „She“ hatte sich gerade noch rechtzeitig aus einem engen Lebenskorsett befreit („She knew she wasn’t happy / right before she said she needed space“) und genießt nun selbstbestimmte Freiheit. Der nächste Track („Gimme Kimme“) beschäftigt sich mit Gier, der übernächste („My Brain Is A Computer“) erneut mit allzu bequemer Fremdbestimmtheit. Auch Meikos Mutterrolle findet Widerhall in Songs, die nichts beschönigen und doch tiefes Glück ausstrahlen. Sparsam sind sie arrangiert, eine akustische Gitarre dominiert, dezente elektronische Finessen untermalen, kolorieren, reiben potentielle Glätte behutsam auf. „In Your Dreams“ ist wie eine beseelte Sommerbrise.