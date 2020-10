Elektro-Pop : Eine feine Stimme trifft auf Plucker-Beats

Farbenfrohen Elektro-Pop gibt es auf den neuen Alben von Luka und Sylvan Esso zu hören.

Als „farbenfroher Mix aus Electro-Pop, Folk und Soul“ wird das Debüt-Album von Lisa Lukaszczyk alias Luka angepriesen, empfohlen „für Freunde von Feist, Lianne Le Havas und Florence & The Machine“. Was durchaus nicht abwegig ist. Vermisst wird auf „First Steps Of Setting Go“ (Snowstar Records ✮✮✮) indes das ureigene Charisma der genannten Ikonen, mithin jene Portion Eigensinn, Sturheit oder Radikalität, die Songs dieser grundgefälligen Couleur erst in die erste Liga zu katapultieren vermag. Luka’s Stimme erfährt Verfremdungen, die einem die Sehnsucht nach Laurie Anderson entfachen. Und das war so sicher nicht gedacht.