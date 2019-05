Unsere Kurzkritiken : CD-Player

Auch in dieser Woche haben sich unsere Autoren drei Alben für die Kurzkritiken angehört.

✮✮✮✮ The National „I Am Easy To Find“ (4AD/Beggars Group/Indigo): Ende 2017 wollten The National eine Pause einlegen, als Sänger Matt Berninger eine E-Mail von Regisseur Mike Mills erreichte. Dieser wollte unbedingt mit der Indieband zusammenarbeiten. Aus dieser Idee gingen der Kurzfilm „I Am Easy To Find“ und das gleichnamige Album hervor. Die Band schöpft auch aus dem Vollen: Sie paart Indierock mit Folk-, Electro-, Klassik-Sounds und Chorgesängen und Aufwühlendes mit Melancholischem. kfb