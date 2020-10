Heavy-Metal : Black Sabbath feiern 50 Jahre Paranoid

✮✮✮✮✮✮ Zum Jubliäum wurde das zweite Album der Heavy-Metal-Urgesteine neu aufgelegt.

Der Musiker und Regisseur Rob Zombie hat einmal gesagt: „Jedes coole Riff ist bereits von Black Sabbath geschrieben worden. Man spielt es entweder schneller oder langsamer oder rückwärts, aber sie haben es zuerst geschrieben.“ An denkwürdigen Riffs ist „Paranoid“ (Sanctuary/BMG Rights Management/Warner), eines der legendären Werke der britischen Heavy Metal-Urgesteine Black Sabbath, alles andere als arm. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums wurde das zweite Album von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward neu aufgelegt – als Deluxe Box Set mit je vier CDs oder je fünf LPs.

„Paranoid“ wurde im Juni 1970 binnen sechs Tagen unter der Regie von Rodger Bain in London aufgenommen und kam am 18.09.1970 auf den Markt – nur acht Monate nach ihrem sensationellen Debüt „Black Sabbath“. Laut Judas Priest-Frontmann Rob Halford galten sie seinerzeit als „progressive Blues-Rock-Band“. Als solche eroberten sie auf der Insel mit „Paranoid“ die Spitze der Albumcharts; hierzulande sprang ein beachtlicher Rang zwei raus. Von den nur acht Songs könnte man ganz bequem die drei bekanntesten (und auch Live-Dauerbrenner) rauspicken: „Paranoid“, „War Pigs“ und „Iron Man“. Doch welcher Black Sabbath-Fan möchte freiwillig auf die restlichen Stücke, die geniale Ballade „Planet Caravan“, „Electric Funeral“, „Hand Of Doom“, das Instrumental „Rat Salad“ oder „Fairies Wear Boots“, verzichten? Black Sabbath ebneten mit diesen den Weg für ein Genre, das Doom getauft wurde und beeinflussten letztlich unzählige Bands. Bis auf das wilde, fast jazzige „Rat Salad“ wurde jeder dieser Songs unzählige Male gecovert – auch von renommierten Künstlern und auch von Künstlern außerhalb des Rock.