Neue Countrymusik : Dreifache Brillanz, die blendet

Erfrischender Country-Rock präsentiert von Jade Jackson (✮✮✮✮✮), Jim Lauderdale (✮✮✮✮) und Steve Waitt (✮✮✮✮✮).

Country-Music gibt sich ja gerne existentialistisch. Meist geht es ums Ganze, mindestens aber um Herzschmerz… Jade Jackson war wirklich in der Hölle. Auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma folgten Schmerzmittelabhängigkeit, Depression, eine Essstörung, Suizidalität gar. Und das mit Anfang 20. Die Aufnahmen zu ihrem famosen Debüt „Gilded“ (2017) fanden wohl noch unter Verdrängungsmechanismen statt. Für diesen Nachfolger taugten diese aber offenkundig nicht mehr. Jackson singt nun unverhohlen von erdrückender „Loneliness“, dem mühsamen „Long Way Home“ und der ständigen Angst („Shiver“). Sie verpackt das gerne in Liebeslieder, doch man ahnt sofort: es steckt weit mehr dahinter. Bemerkenswert ist, dass „Wilderness“ (ANTI/Indigo ✮✮✮✮✮) nicht desto trotz überhaupt nicht schwermütig geriet, sondern beherzt und zuversichtlich, bisweilen fast schon lässig abgeklärt. An ihrer Seite hatte die Dame mit Mike Ness (Social Distorsion) erneut eine Produzenten-Ikone, welche die Dinge mit Schmackes und Finesse gleichermaßen anzugehen pflegt. Dieser Country-Rock zieht in den Bann, bietet alles auf, was in diesem Genre geht: Twang und Riff, Schmelz und Stolz, rustikales Handwerk und Feinschliff, kurzum: the power & the glory. Und erst diese Stimme! Schlicht herzergreifend. „Gilded“ war vielleicht unbeschwerter, runder, „Wilderness“ übertrumpft das Debüt indes hinsichtlich Tiefe und Schärfe - insbesondere aber bezüglich Willenskraft.