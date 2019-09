Zum Jubiläum : Von tiefster Bewunderung und Freundschaft

It must swing. Foto: Studio Hamburg

✮✮✮✮✮ „It Must Schwing: The Blue Note Story“, ein Dokumentarfilm über Blue Note Records.

Aus Furcht vor dem Naziregime flüchteten in den 30er Jahren Alfred Wladislaus Lion und Frank bzw. Francis Wolff, ein professioneller Fotograf, unabhängig voneinander aus Berlin. In New York kreuzten sich anno 1939 die Wege von Wolff und seinem einstigen Jugendfreund Lion wieder. Letzterer kam über Chile in die USA und hatte gerade in der Westküstenmetropole zusammen mit Max Margulis und dessen Geld das heute legendäre Jazz-Label Blue Note Records initiiert.