Neues von Idles : Energiegeladene und emotionale Musik

✮✮✮✮✮✮ Die britischen Post-Punker von Idles veröffentlichen mit Ultra Mono ein Bollwerk.

„Ultra Mono“ (Partisan/[PIAS]/Rough Trade) heißt das neue Album der britischen Post-Punker Idles , die in den letzten Jahren einen steilen, vor allen Dingen aber einen wohlverdienten Aufstieg hingelegt haben. Es mag wohl immer mehr kritische Stimmen geben, die etwas an der Band rumzumäkeln haben.

Die kontert all das gelassen mit dem Bollwerk „Ultra Mono“ aus. Der Auftakt „War“ ist eine Energie-Explosion par Excellence und symbolisch für ein Idles-Konzert.

Mitunter sind die Songs so vertrackt, man glaubt, sie würden sich beim Spielen ineinander oder mit sich selbst verheddern, aber dann ist da eine recht klare Struktur zu erkennen, um die herum das Chaos geschickt platziert wurde („Danke“). Egal, was andere sagen, Idles sind großartig und spielen in einer Liga für sich.