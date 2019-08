CD-Tipp : Die wahre Magie des Zusammenspiels

✮✮✮✮ „Let’s Rock“ von The Black Keys präsentiert bluesigen Garage-Rock und mehr.

In ­Sachen Blues-­induziertem ­Garage Rock macht den Herren aus Akron, Ohio, so schnell niemand etwas vor. Man verzeiht ihnen auch wohlwollend eine etwas glatt gebügelte Ballade wie „Sit Around And Miss You“. Denn neben „Lo/Hi“ offerieren sie auf ihrem neuen Album mit dem schwungvollen und mit Chorgesängen ausstaffierten „Eagle Birds“, „Go“, dem wundervoll vor sich hin schleichenden „Walk Across The Water“ und dem Geniestreich „Tell Me Lies“ mehr Gutes als Mittelmäßiges – Schlechtes sowieso gar nicht.