Neues von Bon Iver, Violent Femmes und The S.L.P. : CD-Player

The S.L.P. (✮✮✮) haben ihr Debüt veröffentlicht. Bon Iver (✮✮) enttäuscht und Violent Femmes (✮✮✮✮✮) brilliert.

✮✮ Bon Iver „i,i“ (Jagjaguwar/Cargo): Heute ist der Folker Justin Vernon Experimentalmusiker, der den Folk leider meist weit hinter sich lässt. Das ist die eine große Enttäuschung in Bezug auf „i,i“, dem vierten Album seines Projekts Bon Iver. Hinzu kommt, dass dessen Anfang so irritierend ist, manch ein Fan von früher wird vielleicht vorschnell die Lust daran verlieren. „Hey, Ma“, erinnert noch am ehesten an den alten Bon Iver-Sound. Der Rest nervt wegen schwer erkennbarer Songstrukturen im Minimal-Electro-Dschungel und zu viel Auto-Tune-Effekt.