Neues von der Dänin : Agnes Obel erschafft einfühlsame Pianomusik

Mit ihrem neuen Album fasziniert die Dänin ihre Hörer bis zur letzten Minute.

Nach dreieinhalb Jahren meldet sie sich mit neuem Label und ihrem vierten Studioalbum „Myopia“ (Deutsche Grammophon/Universal ✮✮✮✮✮) zurück. Über dessen Entstehung sagt die Künstlerin: „Ich hatte Mühe, meinem eigenen Tunnelblick zu entkommen. Alles um mich herum schien meine Wahrnehmung zu verstärken. Ich wollte daher zeigen, wie es ist, in einer geistigen Verfassung gefangen zu sein mit sehr wenig Überblick, wo nur das, was man noch sehen kann, zunehmend intensiver wird.“

Beeindruckend sind „Broken Sleep“, ein Lied über den Zusammenhang zwischen der Angst vor dem Tod und Schlaflosigkeit, und „Island Of Doom“. Hier geht es um einen verstorbenen Bekannten Obels, der zu Lebenszeiten mehr in seinem Kopf, denn in der realen Welt lebte. Das restliche Album ist nicht weniger faszinierend – zum Beispiel der Titel „Won‘t You Call Me“.