Kinostart : Eine klassische David gegen Goliath-Geschichte

✮✮✮✮ Neu: „Vergiftete Wahrheit“ von Todd Haynes mit Mark Ruffalo als sturköpfiger Anwalt.

Ein Artikel des New York Magazine liegt dem Politthriller zugrunde, der sich auf einen wahren Fall bezieht, der zur Mitte der 1990er Jahre seinen Anfang nahm und sich bis zum Urteil zwanzig Jahre hinzog. Es ist ein klassischer Kampf von David gegen Goliath. Der Kampf eines aufrechten, unerschrockenen Einzelnen, der die Rechte eines US-Bürgers gegen den Exzess des amerikanischen Lebensstils verteidigt. Der Film verdient sein Interesse damit, dass er auf klassisch zeitlose Weise in Szene gesetzt ist, was angesichts des Regisseurs Todd Haynes und dessen gewohntem Drang zu übersteigerter Formgebung keine Selbstverständlichkeit ist. Interessant ist auch die Besetzung der Anwaltsrolle durch Mark Ruffalo, der mit seiner gedrungenen Erscheinung gleichermaßen Mitleid erregt und selbstzerstörerische Sturköpfigkeit vermittelt. Und es gibt eine dritte Komponente, mit der dieser Film punkten kann, weil er über einen konkreten Fall hinaus Umweltverschmutzung anprangert, die keiner staatlicher Regulierung unterliegen. In der Ära Trump ist das ein löblicher Ansatz, der spannend unterhält und für Schulklassen und Fridays for Future-Begeisterte Anschauungsunterricht und Diskussionsstoff bietet.