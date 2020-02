Gangsterkomödie : Ruhestand mit Hindernissen

✮✮✮ „The Gentlemen“ von Guy Ritchie: Gangsterkomödie mit gelungener Besetzung.

Mit der Low-Budget-Gangsterkomödie „Bube, Dame, König, Gras“ um mehrere rivalisierende Gaunerkollektive und einen Keller voller Marihuana-Pflanzen katapultierte sich der britische Regisseur Guy Ritchie 1999 in die internationalen Kinocharts. Mit „The Gentlemen“ kehrt der 51jährige Regisseur nun wieder zurück zu seinen Wurzeln. Wie einst in seinem Kinodebüt geht es auch hier um verschiedene Gangsterpersönlichkeiten, deren konkurrierendes Fehlverhalten einen verschlungenen Plot in Gang setzt.

Als Erzähler fungiert der Boulevard-Journalist Fletcher (Hugh Grant), der das Ergebnis seiner umfangreichen Recherchen für eine Erpressung des kriminellen Geschäftsmannes Mickey Pearson (Matthew McConaughey) nutzen will. Der betreibt in Allianz mit dem verarmten englischen Landadel auf deren verschuldeten Besitztümern unterirdische Cannabis-Plantagen und will das florierende Geschäft verkaufen. Aber die Verhandlungen mit dem geschmeidigen Geschäftsmann Matthew (Jeremy Strong) geraten ins Stocken, als der chinesische Heroin-Großhändler „Dry Eye“ (Henry Golding) sich in den Deal zu drängen versucht. Für weitere Verwirrung sorgt eine jugendliche Kampfsportgang in bunten Trainingsanzügen, die einen von Pearsons Standorten ausraubt und den gelungenen Coup als Youtube-Video postet. Natürlich haben sie keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt haben, und ihr gutmütger Trainer (Colin Farrell) hat alle Hände voll zu tun, um den Schaden wiedergutzumachen.