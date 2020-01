Renée Zellweger als Judy Garland : Im Swinning London wird die Sau rausgelassen

„Judy“ von Rupert Goold: Renée Zellweger überzieht in ihrer Rolle als Judy Garland mit manischer Hingabe.

Ihre letzte Ehe ist geschieden, weil der Ex ihr ganzes Vermögen im Glücksspiel durchbrachte, und wegen unsteter Berufsauffassung ist nun auch die letzte Provinztournee geplatzt. Judy Garland ist am Ende, dann kommt doch noch das rettende Angebot. Ein Hotel in London will die Entertainerin und Sängerin für mehrere Wochen buchen. Die Kinder darf sie aber nicht mitnehmen, also parkt sie sie – immerhin schweren Herzens – beim Papa.

Filme, die reale Ereignisse nacherzählen, neigen zu einer gewissen Strapazierung des Details. Was hier schon bei der Ausgestaltung der Titelrolle ins Auge fällt. Renée Zellweger, auf ihre Weise so hoch gestiegen und tief gefallen wie ihr Vorbild, knautscht sich mit präziser Imitation von Sprache, Gestik und Gesang in die Rolle, als ob es kein Morgen mehr gibt. Es ist eine Art der ausgestellt manischen Hingabe, dass man sich fragt, wieso keine autoritäre Regie da ist, damit der Exzess der Schauspielerin Renee sich nicht ständig über die emotionale Ebene der Filmfigur Judy stülpt. Aber hier geht es eben zuvorderst darum, zu zeigen, wie gut man das Swinging London zum Jahreswechsel 1968 auf 1969 und die belegten Ereignisse rund um Judy Garlands letzte Konzerttournee nachstellen konnte. In diesem Zirkus, der bereits mit Nominierungen des Stars für die beste weibliche Hauptdarstellung überschüttet wird, gehen zwei Aspekte fast verloren. Es gibt die – wenig subtil – in Schwarzweiß gedrehten Rückblicke auf die Dreharbeiten von „Das zauberhafte Land“ 1939, mit dem die damals knapp 17-jährige Judy Garland zur amerikanischen Ikone aufstieg. In diesen Sequenzen gelingen präzise Einblicke in Hollywoods Studiosystem und die brutale Knechtung der Talente im Dienste des schönen Scheins. Und es gibt Jessie Buckley, die als liebenswürdige Rosalyn zur heimlichen Sympathieträgerin des Films avanciert. Im Rampenlicht aber lässt Renée Zellweger die Sau raus mit allem, dessen sie fähig ist. Zugegeben ist das viel, aber es geht auch zuweilen auf die Nerven.